Спортивные выходные с «Известиями»

ОЛИМПИАДА-2020

Академическая гребля. Одиночки. Финалы А

В четверг, 29 июля, Россия впервые за 17 лет выиграла медаль в академической гребле. Мы не были на пьедестале в этом виде спорта со времен легендарного золота четверки Сергея Федоровцева, Игоря Кравцова, Алексея Свирина и Николая Спинева в 2004 году в Афинах. Теперь Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро в парах. В этот же день в одиночных соревнованиях в финал вышли Анна Пракатень у женщин и Александр Вязовкин у мужчин. В ночь на пятницу по московскому времени им предстоит борьба за медали. Чуть позже состоятся финалы в восьмерках, и на этом соревнования в академической гребле в Токио закончатся.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

30 июля: 3:33, женщины; 3:45, мужчины. Канал «Си Форест Вотервей» (Токио, Япония). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Плавание

Подходят к концу и соревнования у пловцов. В ближайшие три дня распределятся последние 13 наград в бассейне (на следующей неделе пройдут заплывы на открытой воде). Здесь Россия также прервала грустную серию, выиграв первое с 1996 года олимпийское золото — его взял Евгений Рылов, победивший в 100 м на спине. Ранним утром пятницы по московскому времени ему предстоит финал 200 м. Там 24-летний пловец также считается одним из фаворитов.

А 16-летняя Евгения Чикунова пробилась в финал 200 м брассом. Также в этот день за выход в финал 100 м баттерфляем поборется Андрей Минаков. В случае успеха в субботу его ждет финальный заплыв. Предварительный заплыв на 50 м вольным стилем у мужчин (Владимир Морозов, Климент Колесников) и женщин (Мария Каменева) также намечен на пятницу. Полуфинал пройдет в субботу, финал — в воскресенье.

В том же графике состоятся заплывы на 1500 м вольным стилем у мужчин, где Россию представят Александр Егоров и Кирилл Мартынычев. Анастасия Кирпичникова в субботу поборется за попадание на пьедестал почета в 800 м вольным стилем.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

30 июля: 4:30, 100 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал; 4:40, 200 м, брасс, женщины, финал; 4:50, 200 м на спине, мужчины, финал; 13:00, 50 м, вольный стиль, мужчины, предварительные заплывы; 13:40, 50 м, вольный стиль, женщины, предварительные заплывы; 15:30, 1500 м, вольный стиль, мужчины, предварительные заплывы.

31 июля: 4:30, 100 м, баттерфляй, мужчины, финал; 4:50, 800 м, вольный стиль, женщины, финал; 5:10, 50 м, вольный стиль, мужчины, полуфиналы; 5:30, 50 м, вольный стиль, женщины, полуфиналы; 5:40, микст, комбинированная эстафета 4х100 м, финал.

1 августа, финалы: 4:30, 50 м, вольный стиль, мужчины; 4:40, 50 м, вольный стиль, женщины; 4:45, 1500 м, вольный стиль, мужчины; 5:30, женщины, комбинированная эстафета 4х100 м; 5:40, мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м.

Арена «Токио Акватикс Центр». Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фехтование

Заканчиваются соревнования и в фехтовании. После триумфа в личном соревновании саблисток, где София Позднякова выиграла золото, а Софья Великая — серебро, Россия выиграла также командные соревнования в женской рапире. Теперь осталось разыграть медали еще в трех командных дисциплинах: мужской шпаге, женской сабле и мужской рапире. Особые надежды России на саблю, где группа Великая и Позднякова уже будет по одну сторону баррикад.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

30 июля, командная шпага, мужчины: 4:00, 1/8 финала; 4:55, четвертьфинал; 6:45, полуфинал; 12:30, за третье место; 13:30, финал.

31 июля, командная сабля, женщины: 4:00, 1/8 финала; 4:55, четвертьфинал; 6:45, полуфинал; 12:30, за третье место; 13:30, финал.

1 августа, командная рапира, мужчины: 3:00, 1/8 финала; 4:10, четвертьфинал; 6:30, полуфинал; 12:30, за третье место; 13:45, финал.

Арена «Макухари Мэссэ» (Токио, Япония). Прямые трансляции на Первом канале, «России 1», «Матч ТВ»

Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных упражнениях

Триумф в командных соревнованиях стал главной сенсацией для России со знаком «плюс» на этой Олимпиаде. Женщины взяли золото впервые в постсоветской истории — они в командах не побеждали с Барселоны-1992. А мужчины — с Атланты-1996. Теперь эти серии прерваны. Никита Нагорный добавил в коллекцию бронзу в личном многоборье. В четверг его успех повторила Ангелина Мельникова. Теперь они вместе с Артуром Далалояном и другими нашими спортсменами в воскресенье начнут борьбу за медали в отдельных упражнениях. В первый день августа определятся призеры в четырех дисциплинах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

1 августа: 11:00, мужчины, вольные упражнения; 11:45, женщины, опорный прыжок; 12:30, мужчины, конь; 13:15, женщины, брусья. Арена «Аринаке Гимнастикс Центр» (Токио, Япония). Прямая трансляция на Первом канале

Теннис

Наши теннисисты не до конца оправдали надежды на успех, хотя обычно медали, в том числе золотые, они с Олимпиад привозят. Но Даниил Медведев вылетел в четверг, проиграв в четвертьфинале в мужском одиночном разряде. Днем ранее на этой же стадии у женщин проиграла Анастасия Павлюченкова. После ее вылета россиянок в турнире не осталось. Зато у мужчин в полуфинал вышел Карен Хачанов, который в пятницу встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. У нашего спортсмена есть хорошие шансы на медали. Как и у Павлюченковой с Рублевым, дошедших до полуфинала в миксте. Там же выступят Елена Веснина и Аслан Карацев. За выход в финал Хачанов и наши пары в миксте поборются в пятницу. В субботу проигравшие сыграют за бронзу, а в воскресенье в этих дисциплинах состоятся решающие схватки. Кроме того, в этот же день матч за третье место в женском одиночном разряде предстоит россиянкам Елене Весниной и Веронике Кудерметовой. Они сразятся с Луизой Стефани и Лаурой Пигосси из Бразилии.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

30 июля, 6:00: мужчины, одиночный разряд, полуфиналы; микст, полуфиналы.

31 июля, 6:00, матчи за третье место: мужчины, одиночный разряд; женщины, парный разряд; микст.

1 августа, 6:00, финалы: мужчины, одиночный разряд; микст.

«Арикаке Теннис Парк» (Токио, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Легкая атлетика

В выходные стартуют соревнования в легкой атлетике — возможно, главном виде спорта летних Олимпиад. У России крайне скудное представительство из-за многолетнего бана национальной федерации в связи с допинговыми скандалами. Поэтому лишь в считаных дисциплинах наши спортсмены получили нейтральный статус и допуск до Игр в Токио. В первые три дня два наших представителя выступят в столице Японии. В пятницу в квалификации в прыжках в высоту у мужчин примет участие Илья Иванюк. В случае выхода в финал он может побороться за медали в воскресенье. В этот же день стартует прыгунья в длину Дарья Клишина — у нее пройдет квалификация.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

30 июля, 3:00, прыжки в высоту, мужчины, квалификация.

1 августа: 3:10, прыжки в длину, женщины, квалификация; 13:00, прыжки в высоту, мужчины, финал. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

НЕ ТОЛЬКО ОЛИМПИАДА

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА–«Локомотив»

Если абстрагироваться от баталий в Токио, главным событием выходных в России станет второй тур национального первенства по футболу. Центральным матчем станет московское дерби ЦСКА и «Локомотива». Обе команды неплохо начали турнир, обыграв дома не самых сильных соперников. «Локо» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» (3:1), а ЦСКА одолел «Уфу» (1:0). Очная встреча во многом покажет реальную готовность этих команд к решению серьезных задач в стартовавшем сезоне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

31 июля, 20:00, стадион «ВЭБ Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»