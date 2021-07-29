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Правила финансирования долгостроев упростили в Приморье

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В Приморском крае инвесторы получат право на заключение договоров аренды участка без торгов путем оказания финансовой помощи краевому Фонду защиты прав дольщиков. Соответствующие поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» одобрили депутаты заксобрания на заседании 28 июля.

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Как объясняют эксперты, изменения позволят оптимизировать и ускорить процесс восстановления в правах дольщиков. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В качестве примера директор краевого Фонда защиты прав дольщиков Александр Подольский привел ситуацию с домом на Выгонной, 7, в Уссурийске. Его достроили еще в 2020 году, но квартиры владельцам так и не передали. Причиной является необходимость погашения текущих платежей, связанных с судебными расходами по делу о банкротстве и прочими. На эти цели требуется около 1 млн рублей.

«До внесения изменений в статью закона никто не мог понести данные расходы по причине недостатка имущества у должников и отсутствия финансирования указанных расходов со стороны федерального фонда. Даже инвестор не мог перевести деньги в краевой фонд на эти цели, так как имел право финансировать исключительно строительство», - рассказал Подольский.

По его словам, сейчас в регионе находятся еще два подобных объекта. Значительные проблемы с ними удастся решить за счет привлечения инвесторов.

Ранее в июле сообщалось, что в Красноярске возбудили второе уголовное дело в отношении бизнесмена, которого ранее заподозрили в обмане более 500 жителей на сумму 834 млн рублей.

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