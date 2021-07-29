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Более 325 млн рублей потратят на сдерживание цен на Ставрополье

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Производителям хлеба, сахара и подсолнечного масла в Ставропольском крае выделяют 326 млн рублей федеральных субсидий. Средства направлены на компенсацию выпадающих доходов предприятий, которые согласились сдерживать цены на свою продукцию.

Затраты на реализацию хлеба компенсируют на 48,6 млн рублей, закупку продовольственной пшеницы – на 116,1 млн, производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла – на 140 млн, сахара – на 21,3 млн рублей. Об этом информирует NewsTracker. В первом квартале 2021 года субсидии получили 33 производителя хлебобулочных изделий на сумму 19,5 млн рублей.

В целом по стране цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Об этом 19 июля рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ. «Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — заявили в ведомстве. Кроме того, Минсельхоз «не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки.

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