Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США

УАЗ опубликовал изображения салона нового автодома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 29 июля на своей официальной странице в социальной сети Instagram изображения салона нового автодома на базе модели «Профи».

Может ли «Профи» зарабатывать: «Минтранс» испытал грузовой «УАЗ»
Можно ли назвать ульяновскую полуторку убийцей «Газели» и как у нее с выносливостью

«Недавний анонс перспективного кемпера на базе «УАЗ Профи» оказался весьма щедрым на вашу реакцию. Поэтому мы решили еще немного приоткрыть завесу интриги: предлагаем оценить вариант оформления интерьера», — говорится в посте.

Автодом на базе «УАЗ Профи» будет оборудован санузлом с душем, местом для приготовления пищи, а также кроватью с подъемным механизмом. Кузов модели сделают из стеклопластика.

О дате начала производства нового автодома, а также технических характеристиках модели не сообщается.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля УАЗ, который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

123

Фото: instagram.com/УАЗ (@uazrussia)

Машина сделана на базе бортового автомобиля УАЗ. Кузов кемпера украсили изображениями космоса, ракет и портретом космонавта Юрия Гагарина. Спецверсия «буханки» носит название «Мир вам!». Цены и технические характеристики новинки не называются.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021