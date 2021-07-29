УАЗ опубликовал изображения салона нового автодома

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 29 июля на своей официальной странице в социальной сети Instagram изображения салона нового автодома на базе модели «Профи».

«Недавний анонс перспективного кемпера на базе «УАЗ Профи» оказался весьма щедрым на вашу реакцию. Поэтому мы решили еще немного приоткрыть завесу интриги: предлагаем оценить вариант оформления интерьера», — говорится в посте.

Автодом на базе «УАЗ Профи» будет оборудован санузлом с душем, местом для приготовления пищи, а также кроватью с подъемным механизмом. Кузов модели сделают из стеклопластика.

О дате начала производства нового автодома, а также технических характеристиках модели не сообщается.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля УАЗ, который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

Фото: instagram.com/УАЗ (@uazrussia)

Машина сделана на базе бортового автомобиля УАЗ. Кузов кемпера украсили изображениями космоса, ракет и портретом космонавта Юрия Гагарина. Спецверсия «буханки» носит название «Мир вам!». Цены и технические характеристики новинки не называются.