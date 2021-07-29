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Ремонт и строительство подпорных стен завершат во Владивостоке к 15 августа

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Во Владивостоке к середине августа намерены завершить ремонт и строительство подпорных стен. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на участке от улицы Олега Кошевого и далее по направлению к острову Русский. Две подпорные стены рабочие уже возвели, продолжается ремонт еще семи конструкций, пишет ИА PrimaMedia.

Как рассказал замглавы города – начальник управления дорог и благоустройства мэрии Николай Зайцев, протяженность новой бетонной конструкции к Русскому острову составила около 100 м, а на противоположной стороне – более 220 м.

Ремонт старых подпорных сооружений намерены завершить к 15 августа. После этого их планируется украсить панно (муралами) с видами дальневосточных столиц, отмечает РИА «Восток-Медиа».

По данным издания, идея облагородить подпорные стены на гостевом маршруте Владивостока принадлежит отделу дизайна городской среды мэрии. На предложения откликнулись художники из различных краевых центров Дальневосточного федерального округа, которые прислали свои эскизы.

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