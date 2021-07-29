Устроившая скандал на детской площадке женщина извинилась за грубость

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Липская, устроившая скандал на детской площадке, где гуляли дети с особенностями развития, извинилась за грубость, передает 29 июля телеканал ЛенТВ24.

«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую [компанию], потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», — сказала она.

При этом она заявила, что в третьем корпусе дома, где она проживает, ее знают как «человека активного», выступающего «за порядок и справедливость», и подчеркнула, что детей в ходе конфликта она не оскорбляла.

По словам Липской, вокруг бегало несколько детей, издающих «разные странные звуки», и они испугали девочку, и Липская предпочла заступиться за нее.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. <...> Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор. Это все, что я могу в этой жизни сделать», — указала женщина.

Инцидент произошел 26 июля на детской площадке у жилого комплекса «Балтийская жемчужина», рядом с которым находится инклюзивный центр. В Сети появилось видео, на котором Липская возмущалась по поводу гуляющих рядом детей с особенностями развития. По ее словам, они пугали остальных детей. Женщина пыталась прогнать с площадки детей и сопровождающих их тьюторов, указав, что им надлежит гулять других местах.

Ситуация вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях. После конфликта представители центра обратились в полицию.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку инцидента. Как сообщил муж Липской, после инцидента им поступали звонки с угрозами расправы.