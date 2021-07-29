Участок размытой в мае дороги отремонтировали в Амурской области

В Зейском районе Амурской области отремонтировали участок дороги, соединяющий райцентр с федеральной трассой «Амур». В начале мая он был размыт в результате раннего оттаивания земельного полотна.

Как сообщает региональное правительство, протяженность размытого отрезка составила 3,5 км. К сегодняшнему дню восстановительные работы полностью завершены.

«Учитывая протяженность участка и объем работ, завершились они действительно в короткие сроки. На участке выполнены работы по замене слабых грунтов в земляном полотне, устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, а также устройство водоотводных канав», — цитирует начальника отдела содержания и ремонта дорог ГКУ «Амурупрадор» Григория Малахова Амурская Служба Новостей.

По его словам, дорожники также усилили дорогу — теперь она сможет принять серьезные нагрузки в виде большегрузов.

Размытие участка произошло в начале мае. Причиной стало ранее оттаивание земельного полотна. Также разрушению дороги способствовало движение большегрузной техники. Транспортное сообщение с Зеей тогда было нарушено.