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Свидетелям по делу экс-губернатора Фургала предоставили защиту из-за угроз

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Двум свидетелям по делу экс-гурбернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, предоставили госзащиту. В их адрес поступали угрозы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила прокурор Татьяна Минакова.

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«Двум свидетелям по делу поступили угрозы. Им предоставлена защита», — приводит ее слова РЕН ТВ.

В свою очередь, адвокаты Фургала сочли информацию об угрозах недостоверной, отметив, что какие-либо конкретные данные правоохранителям представлены не были.

«Никаких угроз в адрес участников процесса не поступало, у нас нет никаких данных о том, что кто-либо принимал меры в отношении каких-либо лиц, кому-либо угрожавших», — сообщил адвокат подсудимого Борис Кожемякин.

5 июля стало известно, что Мосгорсуд продлил до 7 октября срок содержания под стражей Сергею Фургалу.

Кроме того, экс-губернатор проходит по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление. Сам Фургал отвергает все предъявленные ему обвинения.

Отмечалось, что причастность бывшего губернатора и участников организованной преступной группы к указанным преступлениям, а также их мотивы установили во время расследования преступлений прошлых лет, которые оставались нераскрытыми.

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