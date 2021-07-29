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В Петербурге сообщили о единственном пригодном для купания водоеме

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Проверка качества воды показала, что купаться в Санкт-Петербурге можно только в Верхнем Суздальском озере. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Управлением с мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. <…> Согласно результатам мониторинга все водные акватории, за исключением 1-го Суздальского озера (Верхнее) в Выборгском районе, <…> не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Из-за аномально жаркой погоды летом температура воды в водоемах города повысилась, что привело к цветению сине-зеленых водорослей, которые при разложении загрязняют водоемы сероводородом и аммиаком, объяснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре порекомендовали горожанам не купаться в Финском заливе, в реке Ижора, в Среднем и Нижнем Суздальских озерах, а также в других водоемах Санкт-Петербурга.

22 июля в Роспотребнадзоре по Московской области сообщили, что купание разрешено в водоемах в 47 зонах отдыха в регионе. В перечень внесены четыре озера в Натуре, четыре водоема в Егорьевске, шесть мест для купания в Коломне, шесть — в Орехово-Зуево, три водоема в Электростали и другие.

В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что качество воды на всех пляжах города Санкт-Петербурга не соответствует нормам. В ведомстве отмечали, что купание в непригодных для этого местах грозит инфекционными и паразитарными болезнями, в том числе вирусным гепатитом А и острыми кишечными инфекциями.

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