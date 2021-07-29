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АвтоВАЗ допустил возвращение на европейский рынок с новой моделью

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АвтоВАЗ может вернуться на европейский рынок, который покинул весной 2019 года, с внедорожником Lada Niva нового поколения. Об этом 26 июля в интервью журналу «Эксперт» рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.

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«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей», — отметил Николя Мор.

Новое поколение российского внедорожника Lada Niva появится на рынке в 2024 году.

Предположительно, автомобиль получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Новая Lada Niva будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. Длина составит 4280 мм (на 40 мм больше, чем пятидверная Niva Legend). Колесная база модели — 2600 мм.

Автомобиль получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., а также турбированный 1,3-литровый агрегат Renault.

12 июля сообщалось, что в Тольятти на территории научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа был сфотографирован замаскированный неизвестный автомобиль.

Машину транспортировали на прицепе в специальном плотном чехле. Идентифицировать модель невозможно.

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