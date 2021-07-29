МИД Молдавии отозвал посла в России для консультаций

Министерство иностранных дел Молдавии отозвало посла республики в России Владимира Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе МИД страны.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в молдавском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что до разъяснения всех обстоятельств воздерживаются от комментариев по информации, появившейся в СМИ, отметив, что в МИДе продвигается «нулевая толерантность к любого рода давлению».

Ранее молдавский новостной портал Deschide.md опубликовал данные о том, что посла отозвали из-за того, что он был вовлечен в скандал сексуального характера. В свою очередь, в беседе с изданием сам Головатюк указал на то, что его возвращение в Кишинев связано с тем, что он находится в отпуске.

В декабре 2020 года сообщалось, что правительство Молдавии одобрило отзыв Андрея Негуца с должности посла республики в России после скандала с контрабандой анаболиков.

Указывалось, что машину с дипломатическими номерами, принадлежащую молдавскому посольству в России, остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии.