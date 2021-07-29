Венгрия выслала в Россию скрывавшегося 27 лет насильника

Обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности гражданина Армении Вардана Хачатряна, в четверг, 29 июля, экстрадировали из Венгрии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

По версии следствия, преступление было совершено в мае 1994 года в Ростове-на-Дону. Обвиняемый совершил насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Затем он покинул пределы России, и долгое время установить его местонахождение не удавалось. Подозреваемого объявили в международный розыск.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ. В 2007 году решением Кировского районного суда мужчина признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

Правоохранители, осуществив ряд розыскных мероприятий, задержали осужденного на территории Венгрии и отправили его в Россию для исполнения назначенного наказания.

Хачатрян был доставлен в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

В ноябре прошлого года Польша выдала России Андрея Кавуна, который обвиняется в избиении и изнасиловании женщины в 2015 году в Москве. По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун, находясь в комнате общежития в Москве, избил и изнасиловал женщину. После этого он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск.