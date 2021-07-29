Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США

Венгрия выслала в Россию скрывавшегося 27 лет насильника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности гражданина Армении Вардана Хачатряна, в четверг, 29 июля, экстрадировали из Венгрии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

«Жизнь уже прожита»: москвича поймали за изнасилование полувековой давности
Зачем разыскивают людей, которые все равно избегут наказания за истечением сроков давности

По версии следствия, преступление было совершено в мае 1994 года в Ростове-на-Дону. Обвиняемый совершил насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Затем он покинул пределы России, и долгое время установить его местонахождение не удавалось. Подозреваемого объявили в международный розыск.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ. В 2007 году решением Кировского районного суда мужчина признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

Правоохранители, осуществив ряд розыскных мероприятий, задержали осужденного на территории Венгрии и отправили его в Россию для исполнения назначенного наказания.

Хачатрян был доставлен в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

В ноябре прошлого года Польша выдала России Андрея Кавуна, который обвиняется в избиении и изнасиловании женщины в 2015 году в Москве. По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун, находясь в комнате общежития в Москве, избил и изнасиловал женщину. После этого он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021