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В Сочи открыли первый пункт вакцинации от COVID-19 на территории отеля

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В Сочи открыли первый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции на территории гостиницы. Об этом сообщили в четверг, 29 июля, в администрации Краснодарского края.

«Этот пункт вакцинации будет полезен не только отдыхающим гостиничного комплекса «Жемчужина», но и жителям города, и поможет муниципалитету эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции», — подчеркнула министр здравоохранения региона Евгения Филиппова.

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Получить прививку можно в будни с 10:00 до 16:00 часов без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

В настоящий момент в Сочи работает 31 прививочный пункт, 13 из них — мобильные.

Ранее, 22 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил в беседе с «Известиями», что прививки от коронавируса получили более 1,3 млн жителей Кубани, план по вакцинации выполнен наполовину. При этом, как уточнил Кондратьев, число заболевших COVID-19 растет во многих муниципалитетах региона, в том числе и на курортах.

17 июля мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, врачи не нашли у него медицинских противопоказаний.

В настоящее время в России проводится кампания по вакцинации населения от СOVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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