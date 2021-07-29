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Школьные пищеблоки отремонтируют в Татарстане

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В Татарстане 198 школ из 44 городов и районов получат средства на ремонт пищеблоков с приобретением оборудования. Информацией поделилась и. о. начальника отдела дополнительного образования детей ведомства Айгуль Кашапова с ИА «Татар-информ».

В ходе заседания общественного совета при минобрнауки региона выяснилось, что на эти цели выделят 1 млрд рублей, однако не раньше 2025 года. Работы по ремонту должны улучшить инфраструктуру, которая необходима для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.

Как отмечает Inkazan.ru, мероприятия организованы в соответствии с распоряжением Кабмина Татарстана от 6 марта 2021 года.

Замминистра строительства Татарстана Ильдус Насыров заявил, что в десятках школ республики появились теплые туалеты. «На 271 объекте организованы теплые санузлы, особенно в сельской местности — те, которые были во дворах, на улицах или в необорудованных специально для этих целей помещениях», — сказал замминистра. Он объяснил, что к ним подведена вода, помещения утеплены. Ранее Общероссийский народный фронт обнаружил в Татарстане 142 школы без туалета в здании и 244 без горячей воды.

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