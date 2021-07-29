Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США

Актера «Штрафбата» нашли дома со сломанными ребрами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российского актера Игоря Регнера, известного по роли в фильме «Штрафбат», был найден в собственной квартире с множественными травмами. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Врачам прилетело: почему участились нападения на медиков
Сотрудников «скорой» встречают побоями и оскорблениями

По его данным, 56-летний артист был госпитализирован 23 июля. У него диагностировали перелом ребер, травму груди и другие телесные повреждения. При этом, по некоторым сведениям, Регнер мог получить травмы еще за неделю до приезда врачей.

Состояние актера врачи оценивают как критическое. Как сообщил телеканалу осведомленный источник, мужчина не может говорить. Также отмечается, что у артиста ранее было диагностировано онкологическое заболевание.

В настоящее время сотрудники провоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Игорь Регнер — российский актер, его фильмография насчитывает более 60 картин. Среди известных работ артиста — роли в таких фильмах, как «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Сочинение ко Дню Победы».

27 июля стало известно о нападении на артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука у бара «Голубая устрица» в Санкт-Петербурге. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое мужчин подходят к артисту, стоящему возле заведения, расположенного на Садовой улице. Один из них бьет Ярмийчука в голову, после чего тот падает на землю.

Позднее правоохранители задержали подозреваемого в избиении артиста. Задержанный — 30-летний местный житель, который был неоднократно судим за кражу, разбой и грабеж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021