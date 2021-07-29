Актера «Штрафбата» нашли дома со сломанными ребрами

Российского актера Игоря Регнера, известного по роли в фильме «Штрафбат», был найден в собственной квартире с множественными травмами. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 56-летний артист был госпитализирован 23 июля. У него диагностировали перелом ребер, травму груди и другие телесные повреждения. При этом, по некоторым сведениям, Регнер мог получить травмы еще за неделю до приезда врачей.

Состояние актера врачи оценивают как критическое. Как сообщил телеканалу осведомленный источник, мужчина не может говорить. Также отмечается, что у артиста ранее было диагностировано онкологическое заболевание.

В настоящее время сотрудники провоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Игорь Регнер — российский актер, его фильмография насчитывает более 60 картин. Среди известных работ артиста — роли в таких фильмах, как «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Сочинение ко Дню Победы».

27 июля стало известно о нападении на артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука у бара «Голубая устрица» в Санкт-Петербурге. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое мужчин подходят к артисту, стоящему возле заведения, расположенного на Садовой улице. Один из них бьет Ярмийчука в голову, после чего тот падает на землю.

Позднее правоохранители задержали подозреваемого в избиении артиста. Задержанный — 30-летний местный житель, который был неоднократно судим за кражу, разбой и грабеж.