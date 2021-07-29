В Тюмени нейтрализованы двое террористов

Двое террористов в Тюмени оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы, силовики и гражданские не пострадали. Об этом сообщили в четверг, 29 июля, в Следственном комитете России.

«В ночь на 29 июля в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что в ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники были изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические.

Следствием проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее, 15 июля, участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» задержали в Ставропольском крае. В его отношении возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

5 июля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Уточнялось, что готовили преступления члены ячеек запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».