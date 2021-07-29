Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове

Украинская студентка Дарья Конох пожаловалась в Сети на таксиста, который во время поездки по Харькову назвал город исконно русским. Сообщение Конох опубликовала на странице в соцсети Facebook 26 июля.

Так, по словам девушки, в машине она говорила по телефону, после чего водитель такси удивился, что она разговаривает на украинском языке. Студентка заверила, что в ходе дальнейшего разговора мужчина назвал ее бандеровкой (последователи движения лидера ОУН Степана Бандеры, запрещенной в РФ. — Ред.).

«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», — написала она.

Рассказ вызвал волну негодования со стороны ее подписчиков и украинских националистов.

27 июля стало известно, что украинской группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, с песней на русском языке «Под дождем». Как отметили артисты, все их достижения совершались под флагом страны и они всегда этим гордились, однако теперь из-за песни на русском языке не смогут принять участие в концерте.

14 июля КС Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон о языке, который предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни, вступил в силу летом 2019 года.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка на Украине законодательно урегулирован, им является украинский.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

17 февраля стало известно об увольнении в Днепре официантки, использовавшей русский язык и обслуживавшей на нем клиентов. Увольнению предшествовал конфликт между официанткой из России и посетительницей кафе.

К тому моменту уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.