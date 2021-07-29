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Политолог объяснил идею Пашиняна о погранпостах РФ на границе с Азербайджаном

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Напряженность между Арменией и Азербайджаном остается, поскольку в регионе нет ясных перспектив решения политической стороны вопроса Нагорного Карабаха. Об этом в четверг, 29 июля, заявил «Известиям» политолог Аждар Куртов.

Ранее в этот день исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении обсудить с Россией вопрос о размещении опорных пунктов пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана. Вместе с тем он счел нестабильной обстановку на границе и предложил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.

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Куртов напомнил о том, что РФ еще до последнего обострения конфликта многократно предлагала разместить миротворческие силы в зоне конфликта. При таком раскладе, по мнению эксперта, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) могла бы остаться в тех границах, которые были до событий прошлого года, по крайней мере до окончательного политического решения. Однако руководство Армении и Азербайджана на это не пошло.

«Очевидно, что те миротворческие действия, которые были предприняты Россией, не могли полностью удовлетворить все стороны. Все-таки нужно понимать, что армяне длительное время боролись за Нагорный Карабах, это стало своего рода национальной идеей, и поражение они переживают с большим трудом. Отсюда, в частности, и рост напряженности, как внутриполитический в самой Армении, так и во внешней политике», — подчеркнул политолог.

По словам Куртова, проблема с напряженностью в регионе также заключается в том, что нет ясных перспектив решения политической стороны этого вопроса. Также он указал на то, что Азербайджан, который считает себя победителем при последнем обострении конфликта и думает, что может диктовать свои условия, постарается продавить эту политическую линию.

«Ситуация очень сложная, и поэтому, наверное, Пашинян выступил с такого рода предложением, помимо всего прочего, имея и политические цели, то есть привлечь дополнительное внимание мировой общественности к неурегулированности этого конфликта», — заключил эксперт.

Накануне стороны обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. При этом министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. После вступления в силу договоренности о прекращении огня минобороны Армении отметило, что соглашение в целом соблюдается. Однако к утру 29 июля взаимные обстрелы возобновились.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

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