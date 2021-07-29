Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США

Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления о гневной позиции президента Украины Владимира Зеленского, которую он якобы намерен озвучить в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом, следует оставить для «легковерной украинской публики». Такое заявление в четверг, 29 июля, сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Сделке время: в чем суть соглашения Германии и США по СП-2
И почему Вашингтон отказался от давления на проект

Так он прокомментировал высказывание главы правящей фракции Верховной рады «Слуга Народа» Давида Арахамии, который предрек для Байдена «разговор на повышенных тонах» с Зеленским из-за позиции США относительно газопровода «Северный поток – 2».

По словам российского сенатора, мир не станет свидетелем того, как Зеленский «устроит выволочку Байдену, поставит его на место», а также «заставит каяться» за позицию по проекту газопровода.

«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» — иронично отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Такой исход событий он назвал «страшной потерей», которой, однако, не будет.

«Потому что Киеву некуда больше податься. А о гневе Зеленского, с которым он якобы приедет к Байдену, пусть и дальше рассказывают легковерной украинской публике», — резюмировал сенатор.

Соответствующее заявление Давид Арахамия сделал в эфире телеканала «Украина 24» после того, как США пошли на соглашение с Германией по «Северному потоку – 2». По его мнению, Вашингтон недооценивает негативное влияние своих действий вокруг газопровода на отношения с Украиной.

О том, что США и Германия достигли соглашения по СП-2 стало известно 21 июля. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

В тот же день советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против СП-2, поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен.

При этом посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что Москва считает неприемлемой стилистику соглашения между Вашингтоном и Берлином. Посол подметил, что «документ наполнен одиозными пассажами об «агрессии и деструктивной деятельности» России».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021