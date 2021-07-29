Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах

Заявления о гневной позиции президента Украины Владимира Зеленского, которую он якобы намерен озвучить в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом, следует оставить для «легковерной украинской публики». Такое заявление в четверг, 29 июля, сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал высказывание главы правящей фракции Верховной рады «Слуга Народа» Давида Арахамии, который предрек для Байдена «разговор на повышенных тонах» с Зеленским из-за позиции США относительно газопровода «Северный поток – 2».

По словам российского сенатора, мир не станет свидетелем того, как Зеленский «устроит выволочку Байдену, поставит его на место», а также «заставит каяться» за позицию по проекту газопровода.

«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» — иронично отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Такой исход событий он назвал «страшной потерей», которой, однако, не будет.

«Потому что Киеву некуда больше податься. А о гневе Зеленского, с которым он якобы приедет к Байдену, пусть и дальше рассказывают легковерной украинской публике», — резюмировал сенатор.

Соответствующее заявление Давид Арахамия сделал в эфире телеканала «Украина 24» после того, как США пошли на соглашение с Германией по «Северному потоку – 2». По его мнению, Вашингтон недооценивает негативное влияние своих действий вокруг газопровода на отношения с Украиной.

О том, что США и Германия достигли соглашения по СП-2 стало известно 21 июля. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

В тот же день советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против СП-2, поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен.

При этом посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что Москва считает неприемлемой стилистику соглашения между Вашингтоном и Берлином. Посол подметил, что «документ наполнен одиозными пассажами об «агрессии и деструктивной деятельности» России».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.