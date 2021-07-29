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Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
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Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии

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Представитель российской певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, сообщила, что состояние артистки остается тяжелым, однако проглядывается положительная динамика.

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«Марина так же — состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика», — цитирует ее «РИА Новости» в четверг, 29 июля.

Накануне генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова заявила, что врачи пока не дают никаких гарантий и прогнозов о состоянии артистки, которая находится в медикаментозной коме.

По ее словам, если есть улучшение, то Абросимову выводят из медикаментозного сна и она бодрствует. Однако если врачи считают, что ей нужен отдых, то ее погружают в сон, уточнила Соколова.

26 июля, Соколова сообщила, что состояние здоровья певицы улучшилось, а 23 июля генеральный менеджер певицы рассказала, что уже нет сомнений в выздоровлении артистки. Она отметила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении COVID-19 это неизбежно.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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