Вдоль реки Бурея в Хабаровском крае вновь возникла угроза паводка

В Хабаровском крае складывается неблагоприятная гидрологическая обстановка на реке Бурея. Под угрозой паводков оказались населенные пункты, расположенные вдоль реки в Верхнебуреинском районе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Утром 29 июля, по данным гидропоста у села Усть-Умальта, уровень воды достиг 805 см. Таким образом прирост за сутки составил 173 см. Около поселка Усть-Ниман река поднялась до 750 см (на 80 см за сутки). В обоих населенных пунктах отметка неблагоприятного явления составляет 850 см.

В поселке Ургал уже подтопило восемь приусадебных участков. Также вода зашла на шесть участков дорог. Сейчас в Ургале дежурят спасатели, готовые оказать помощь в случае ухудшения ситуации.

Предыдущий паводок в Верхнебуреинском районе повредил девять автомобильных мостов, семь из которых располагаются на автодороге Шахтинск–Софийск. Дорожники и специалисты краевого минтранса ведут подготовку к началу ремонтных и строительных работ.

Ранее 29 июля стало известно, что в Народную программу развития Хабаровского края включили комплекс мер по сохранению реки Амур и обеспечению безопасности жизни рядом с ней. Власти намерены выстроить полноценную систему гидрозащиты в регионе.