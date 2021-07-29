Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Российский актер театра и кино Владимир Стеклов был доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артиста госпитализировали накануне. По некоторым данным, у Стеклова сильно поднялась температура и он потерял сознание, после чего дочь вызвала ему скорую. Медики забрали актера с дыхательной недостаточностью и пневмонией.

По предварительной информации, у народного артиста диагностировали COVID-19, пишет «РИА Новости».

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