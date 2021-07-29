Сохранение Амура включили в Народную программу развития Хабаровского края

В Народную программу развития Хабаровского края включили комплекс мер по сохранению реки Амур и обеспечению безопасности жизни рядом с ней. Об этом 29 июля сообщает ИА AmurMedia.

В среду, 28 июля, врио губернатора Михаил Дегтярев инициировал перед Народным советом создание федеральной целевой программы по сохранению Амура. Проект сейчас находится на стадии обсуждения и доработки.

В блок «Большой Амур» включены очистка и оздоровление реки, мониторинг экологического состояния, развитие речного транспорта, обеспечение доступной рыбой, а также защита от паводков.

По данным ИА AmurMedia, власти намерены выстроить полноценную систему гидрозащиты в регионе.

28 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым отметил работу, которую краевые власти проводят для ликвидации последствий паводков. Мишустин также подчеркнул, что в данной ситуации следует «сделать всё необходимое для людей».

В тот же день представитель президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что предполагаемый объем ущерба от паводков 2021 года на Дальнем Востоке составит 7,2 млрд рублей, что в разы ниже, чем при масштабном наводнении 2013 года.