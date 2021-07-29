Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром

Белорусская авиакомпания Belavia с 7 августа возобновит регулярное авиасообщение из Минска с Сочи, а с 8 августа — с Краснодаром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 29 июля, на сайте авиакомпании.

«С 7 августа авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1-му, 4-му, 6-му дням недели», — уточнили в Belavia.

С 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск. Они будут выполняться три раза в неделю.

Ранее, 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ вдвое увеличит с 1 августа число регулярных рейсов в Белоруссию по маршруту Москва — Минск. Отмечалось, что с августа вырастет число перелетов в белорусскую столицу из Сочи и Краснодара — до трех авиарейсов в неделю.

12 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что граждане страны ездили и продолжают ездить в Крым. По его словам, открытие рейсов между Белоруссией и полуостровом возможно, если это будет выгодно государству. Вместе с тем он назвал Крым прекрасной территорией и местом для отдыха, отметив, что запрета на поездки на полуостров из Белоруссии не существует.

1 июля стало известно, что президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос открытия большего количества рейсов «Белавиа» в РФ.

Вместе с тем 4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В заявлении отмечалось, что страны ЕС теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, а также во взлете с их территории.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.