Режим ЧС ввели в нескольких районах Якутии из-за засухи

На территории ряда аграрных районов Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 29 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

По данным регионального минсельхоза, решение принято в связи с небывалой засухой, которая нанесла урон сенокосной кампании. Низкий травостой фиксируется в заречных и центральных районах, а также ряде улусов вилюйской группы, пишет ИА SakhaNews.

Проблемы с заготовкой сена ожидаются в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Томпонском, Усть-Алданском, Оймяконском, Нюрбинском, Олёкминском, Сунтарском, Чурапчинском, Намском, Хангаласском районах.

Перед оперштабами районов поставили задачу максимально освоить угодья, в том числе в труднодоступных и островных участках. В общей сложности на дальних угодьях планируется заготовить 33,5 тыс. т сена.

Правительство Якутии также ведет работу с федеральным профильным министерством, в том числе о выделении компенсаций на приобретение кормов извне республики.

Накануне, 28 июля, сообщалось, что министерство сельского хозяйства Якутии не исключает возможности закупки сена в соседних регионах Дальнего Востока. Причина — прогнозируемое снижение объемов в период кормозаготовительной кампании.