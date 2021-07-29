Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята

Угроза возникновения цунами в Тихом океане после землетрясения у побережья Аляски снята для ряда районов. Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США в четверг, 29 июля.

Угрозы цунами нет для Гуама, Гавайских и Северных Марианских островов. В то же время опасность сохраняется для Аляски и Алеутских островов.

Как отметили в МЧС по Камчатскому краю, угрозы цунами для региона нет.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло к юго-востоку от поселения Чингик американского штата Аляска. Очаг стихии залетал на глубине более 17 км и располагался почти в 97 км от поселения.

В этот же день Геологическая служба США сообщила о землетрясение магнитудой 5,7, произошедшем у берегов Перу в Тихом океане. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 98,5 км к юго-западу от города Трухильо.