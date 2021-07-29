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Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП

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Защита блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) вслед за прокуратурой обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

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«В суд поступила апелляционная жалоба. Защита просит изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 8 вечера до 8 утра. Защита просить сократить это время и назначить запрет с 12 ночи до 6 утра», — приводит «РИА Новости» заявление.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

14 июля Била приговорили к двум годам ограничения свободы. Обвиняемого лишили водительских прав сроком на три года, ему запретили покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства, не направив уведомление контролирующему органу. Адвокат блогера Геннадий Удунян также сообщил, что Бил выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму защитник не уточнил.

Прокуратура Москвы обжаловала приговор, назвав решение суда чрезмерно мягким.

Известно, что с начала 2021 года Биль более 400 раз нарушил скоростной режим. На протяжении каждого дня не менее четырех-пяти таких нарушений фиксировали установленные в Москве камеры. Кроме того, пранкер разбил множество элитных иномарок. Каждая стоит больше десятка миллионов рублей. Чаще всего происшествия провоцировались для привлечения внимания в Сети.

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