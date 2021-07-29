Три человека погибли в ДТП в подмосковном Лыткарино

В городе Лыткарино Московской области перевернулся и загорелся автомобиль BMW. Три человека погибли, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром в четверг, 29 июля, на 9-м км Тураевского шоссе. Информация о произошедшем поступила в ГИБДД в 8:20 по мск, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Автомобиль BMW совершил съезд в кювет с последующим возгоранием. В результате ДТП трое человек погибли»,— рассказали в ведомстве.

На месте автокатастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 29 июля, стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье, которое произошло в январе 2021 года. Тогда в результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 52 человека пострадали.