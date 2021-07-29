Прямой эфир
Общество
Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Мир
Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром
Интернет
Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян
Армия
Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет
Общество
В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса
Мир
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
Мир
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята

Три человека погибли в ДТП в подмосковном Лыткарино

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Лыткарино Московской области перевернулся и загорелся автомобиль BMW. Три человека погибли, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром в четверг, 29 июля, на 9-м км Тураевского шоссе. Информация о произошедшем поступила в ГИБДД в 8:20 по мск, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Автомобиль BMW совершил съезд в кювет с последующим возгоранием. В результате ДТП трое человек погибли»,— рассказали в ведомстве.

На месте автокатастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 29 июля, стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье, которое произошло в январе 2021 года. Тогда в результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 52 человека пострадали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021