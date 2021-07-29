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Уголовное дело возбудили после убийства матери двоих детей в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, чье тело было найдено в парке у одного из домов на Пулковском шоссе. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 43-летняя женщина была найдена мертвой 27 июля. Ее тело было за шею привязано проводом к припаркованной машине.

Уточняется, что у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Дочь убитой в момент происшествия была с друзьями, а сын дома. Мальчик рассказал правоохранителям, что их родной отец давно умер, а последние 10 лет с мамой жил сожитель. Ребенок подчеркнул, что недавно мама и сожитель поссорились, после чего мужчина съехал от них.

Подозреваемым в расправе над женщиной, как отмечается в материале, стал именно сожитель погибшей. На данным момент он объявлен в розыск.

Лучшая подруга погибшей 28 июля рассказала телеканалу, что сожитель убитой на протяжении многих лет угрожал своей возлюбленной и держал ее в страхе. По словам женщины, ранее мужчина сидел в тюрьме, имел проблемы с наркотиками и ее подруга боялась его.

Собеседница выразила мнение, что подозреваемый выманил бывшую сожительницу из квартиры в день убийства под каким-то предлогом, а затем расправился с ней.

Также в распоряжении РЕН ТВ оказалась последняя переписка погибшей с бывшим возлюбленным, в которой они разбирали причины разрыва, а мужчина действительно просил ее выйти к нему.

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26 июля сообщалось, что 84-летнюю супругу и 56-летнего сына бывшего адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота Леонида Лобанова нашли мертвыми в квартире одного из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, тела с множественными ножевыми ранениями пролежали в квартире больше недели. Версия ограбления следствием не рассматривается: все деньги и ценности остались на месте, из дома пропала только связка ключей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Самого 86-летнего Лобавнова нашли мертвым 16 июля у железнодорожной станции Ручьи. При нем был обнаружен маленький кухонный нож.

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