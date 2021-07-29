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Первую партию вакцины «Спутник Лайт» привезли в Карелию

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В Карелию поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Однако привиться ею смогут не все желающие.

По медицинским учреждениям распределили 2292 дозы препарата. По словам главы регионального минздрава Михаила Охлопкова, которые приводит ИА «Карелinform», вакцинировать препаратом будут преимущественно молодежь.

Также «Спутник Лайт» используют при повторной вакцинации, по прошествии шести месяцев после первой.

В республику с начала прививочной кампании доставили более 162 тыс. доз вакцины против коронавируса.

22 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила рост спроса на вакцинацию от COVID-19 в регионах России. По ее словам, интенсивность иммунизации приобретает четкие и прогрессирующие формы.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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