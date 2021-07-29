Названы популярные у россиян направления для путешествий на авто

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование в России и выяснил, что 97,7% пользователей сервиса нравятся тревел-поездки на автомобиле. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании.

Так, в число популярных направлений для путешествий на машине этим летом вошли Крым (17%), Краснодарский край (11%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%).

Также россияне хотели бы совершить поездку на автомобиле в Карелию (4%), по городам Золотого кольца (3,5%), в Горный Алтай (3%). Кроме того, 13% сказали, что готовы отправиться в поездку по другим странам, например в Абхазию и Грузию.

Согласно результатам опроса, потратить более двух суток на дорогу готовы 39,3% туристов. От одного дня до двух провести в путешествии на машине могут 20,5%, от восьми до 14 часов — 17%, от 14 часов до суток — 12%. За рулем во время поездки нравится быть каждому второму (49%), пассажирами в автопутешествии любят быть 20,5%.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян (38%) отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).