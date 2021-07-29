Политологи оценили шансы непарламентских партий пройти в Госдуму

Шансы непарламентских партий пройти в Госдуму в 2021 году и потеснить «большую четверку» (ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР) политологи оценивают как высокие. Три партии — «Новые люди», Партия пенсионеров и «Зеленые» — демонстрируют наибольшую динамику. В «Известиях» прошел круглый стол, организованный Центром развития региональной политики (ЦРРП) по теме: «Выборы-2021: шансы малых партий попасть в Госдуму».

«Мы пытаемся понять, сформировалось ли в РФ новое большинство или нечто новое, например «политическое множество» из различных сообществ. Я вижу три партии с наибольшей динамикой рейтинга: «Новые люди», Партия пенсионеров и «Зеленые», которые могут войти в парламент», — говорит президент ЦРРП Илья Гращенков.

«Сейчас шансы призрачны, но всегда может произойти какой-то форс-мажор, который в РФ часто происходит в августе, и тогда политический ландшафт может резко измениться», — полагает президент ФЭПа Глеб Павловский.

«Не люблю делать прогнозы, но рискну предположить такой расклад: «Новые люди» — шансы 40/60, Партия пенсионеров — 30/70», — заявил глава EAPC Игорь Минтусов. При этом он считает, что партия «Зеленые» может набрать политический вес и войти в Госдуму в 2026 году.

«А что тут обсуждать? Конечно, у малых партий шансов нет, потому что пройдут только те, кто успеет стать большими. Только большая партия идет одновременно и в Госдуму, и в 30 с лишним региональных заксобраний, открывает 600 избирательных штабов и выдвигает больше тысячи кандидатов в депутаты. Наша партия молодая, модная, бирюзовая. Мы строим будущее здесь и сейчас, невзирая ни на что», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Партия пенсионеров — партия молчаливого большинства, и мы даем ему голос. В 2016 году нам не дали этого сделать, так что в 2021-м мы просто обязаны добиться справедливости и пройти в Госдуму», — заявил зампред ЦС Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

«Важно, через какие медиа доходит информация до избирателя, и важно, чтобы на выборы пришли все поколения, тогда у новых партий есть шансы», — считает глава РОПЦа Алексей Трубецкой.

«Мы делаем ставку на все социальные группы, поэтому не ограничены только экологической повесткой», — говорит Сергей Ревин, сопредседатель партии «Зеленые».

В итоге политологи и лидеры партий сошлись во мнении, что шансы на победу в 2021 году высоки, осталось защитить результаты и довести избирателей до участков.