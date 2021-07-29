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Погибшие в пожаре под Саратовом дети были из разных семей

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Стали известны некоторые подробности пожара в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области. В результате случившегося погибли двое пожилых людей и трое их внуков.

Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» глава района Сергей Грачев, дети были из разных семей. Предварительно установлено, что мама 9-летней девочки проживает в Москве, а родители двух мальчиков — в городе Балаково.

Семья считалась благополучной, на учетах не состояла. По национальности они были дагестанцы, но прожили в этом месте более 20 лет.

Сигнал о пожаре в частном доме поступил на пульт дежурного в 23:55. После ликвидации огня пожарные обнаружили тела 60-летнего мужчины и 61-летней женщины, а также их внуков. Причина случившегося неизвестна, на месте работает лаборатория Госпожнадзора.

Глава районной администрации также сообщил, что пожарные прибыли оперативно. С огнем боролся также трактор с помпой для тушения, но, когда было обнаружено горение, дом полыхал открытым огнем. Потушить его моментально было невозможно.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших в результате пожара. В нем значатся Ашурбеков А. А. 1960 года рождения, Ашурбекова Г.А. 1959 года рождения, Ашурбеков И. М. 2012 года рождения, Ашурбеков Ш. М. 2016 года рождения, Ашурбекова М. Р. 2019 года рождения.

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