Угроза цунами объявлена у побережья Аляски

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло к юго-востоку от поселения Чингик американского штата Аляска. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS).

Очаг стихии залетал на глубине более 17 км и располагался почти в 97 км от поселения.

«Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Геологическая служба США сообщила о землетрясение магнитудой 5,7, произошедшем у берегов Перу в Тихом океане.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 98,5 км к юго-западу от города Трухильо. В нем проживают порядка 747 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 31,3 км. Угроза цунами не объявлялась.