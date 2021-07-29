Прямой эфир
Общество
Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Мир
Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром
Интернет
Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян
Армия
Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет
Общество
В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса
Мир
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
Мир
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята

Моргенштерн возглавил рейтинг самых успешных музыкантов России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рэпер Morgenstern стал самым успешным музыкантом в стране по версии журнала Forbes. Так, согласно данным издания, за год артист заработал почти $7,5 млн. При этом количество упоминаний исполнителя в СМИ составило 47 тыс. раз.

Рэпер оказался на первом месте среди музыкантов в рейтинге самых успешных знаменитостей. Количество его подписчиков в социальных сетях превысило 17,7 млн. Кроме того, в общем списке успешных россиян до 40 лет он занял второе место, уступив бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Наш герой родился раньше, чем все узнали Моргенштерна»
Режиссер Игорь Зайцев — о кастинге на Остапа Бендера, романах в кино и незаметных гениях

Вторым по популярности музыкантом, согласно списку Forbes, стал рэпер Тимати. Доход артиста за год оценен в $10,4 млн, он набрал 20,3 млн подписчиков, а в СМИ его упоминали почти 40 тыс. раз.

Третье место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, доход которого составил $11 млн. При этом по упоминанию в СМИ и соцсетях, а также по числу подписчиков музыкант уступил Тимати. В прессе о Шнурове говорили 17 тыс. раз, а число подписчиков музыканта составило 8,1 млн.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что Morgenstern стал самым прослушиваемым исполнителем в России по версии стримингового сервиса Spotify. Там уточнили, что топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Белоруссии — Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021