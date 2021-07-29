Моргенштерн возглавил рейтинг самых успешных музыкантов России

Российский рэпер Morgenstern стал самым успешным музыкантом в стране по версии журнала Forbes. Так, согласно данным издания, за год артист заработал почти $7,5 млн. При этом количество упоминаний исполнителя в СМИ составило 47 тыс. раз.

Рэпер оказался на первом месте среди музыкантов в рейтинге самых успешных знаменитостей. Количество его подписчиков в социальных сетях превысило 17,7 млн. Кроме того, в общем списке успешных россиян до 40 лет он занял второе место, уступив бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Вторым по популярности музыкантом, согласно списку Forbes, стал рэпер Тимати. Доход артиста за год оценен в $10,4 млн, он набрал 20,3 млн подписчиков, а в СМИ его упоминали почти 40 тыс. раз.

Третье место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, доход которого составил $11 млн. При этом по упоминанию в СМИ и соцсетях, а также по числу подписчиков музыкант уступил Тимати. В прессе о Шнурове говорили 17 тыс. раз, а число подписчиков музыканта составило 8,1 млн.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что Morgenstern стал самым прослушиваемым исполнителем в России по версии стримингового сервиса Spotify. Там уточнили, что топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Белоруссии — Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.