Колесо обозрения у нижегородской канатки готовят к запуску

В Нижнем Новгороде в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа, состоится тестовый запуск колеса обозрения, которое строят у канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Сейчас там монтируют кабинки.

Представители ООО «Нерпа», вложившего деньги в проект, рассказали ИА «НьюсНН», что не собираются устанавливать единую цену на билеты. Стоимость проезда будет зависеть от дня недели, времени суток.

К примеру, до 12 часов с понедельника по пятницу билет обойдется в сумму от 150 рублей за один оборот. Для детей до шести лет аттракцион будет бесплатным, а для маломобильных граждан с двумя сопровождающими — 150 рублей с человека за оборот и 250 рублей за два оборота.

Опору колеса начали монтировать в середине июля. Фишкой аттракциона станет «Tik-Tok кабинка». Там блогеры смогут записывать свои видеоролики.