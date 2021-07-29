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Мишустин поручил открыть Суворовское училище в Иркутске в 2023 году

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил к сентябрю 2023 года открыть Суворовское училище в Иркутске, завершив необходимую для этого реконструкцию комплекса зданий. Поручение дано в ходе визита в регион в четверг, 29 июля.

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По словам Мишустина, правительство России и власти Иркутской области вместе с Минобороны, Минстроем и Министерством ЖКХ должны доработать схему размещения зданий и этапность реконструкции.

«Но думаю, что нам надо до 2023 года это заканчивать», — сказал премьер-министр.

Он также осмотрел в Иркутске здание, где планируется разместить Суворовское училище. Как отметил Мишустин, при подготовке к рабочей поездке на Дальний Восток и в Сибирь у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он вспомнил об этом училище. И как раз подробно мы с ним говорили о том, что надо это поддержать», — добавил глава кабмина.

Ситуация с реконструкцией зданий является непростой с учетом их исторического значения, добавил премьер. Федеральные власти найдут и финансирование, и возможности, подчеркнул Мишустин.

«Училище позволит расширить возможности для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, обеспечить условия для интеллектуального, творческого и спортивного развития молодежи», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В 1894 году в Иркутске было открыто Юнкерское училище, в 1931 году на его базе основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, которое готовило инженеров и техников для Военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали.

На базе ИВВАИУ было решено создать Суворовское училище. Губернатор Иркутской области Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ с просьбой поддержать начинание.

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