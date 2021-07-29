Жителям Подмосковья предложили выбрать дворы для благоустройства

Жители Московской области до 11 августа смогут пройти опрос на портале «Добродел» и выбрать дворы, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 27 июля.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться через портал госуслуг, после чего перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и двор для благоустройства из предложенного списка. Далее следует написать комментарий и проголосовать, отмечает телеканал «360».

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, всего в голосовании примут участие 5698 дворов. Он отметил, что задача властей региона в том, чтобы дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева каждый год в регионе благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. С 2015 по 2020 годы в Подмосковье было благоустроено 8196 дворов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

27 июля сообщалось, что подмосковные власти в 2022 году намерены расширить парк «Экоберег» в подмосковных Химках. Благоустройство парка будет завершено в октябре текущего года. Лавочки там разместят уже на этой неделе. Всего в парке в 2021 году появятся амфитеатр на 150 мест, более 60 лавочек и урн, видеокамеры.