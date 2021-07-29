Прямой эфир
Спорт
В Токио заявили о принятии необходимого комплекса мер по борьбе с жарой
Мир
Миротворцы РФ в Карабахе доставили гумпомощь 20 многодетным семьям
Мир
Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от COVID-19
Общество
Морской заяц и гигантские муравьеды могут появиться в Московском зоопарке
Мир
Байден перепутал Обаму с Трампом
Спорт
В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона Храмцова
Спорт
Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении карьеры
Общество
Пробка из-за ДТП с грузовиком на МКАД растянулась на 2 км

Жителям Подмосковья предложили выбрать дворы для благоустройства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Московской области до 11 августа смогут пройти опрос на портале «Добродел» и выбрать дворы, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 27 июля.

На своем месте: сколько автомобилисты Москвы вложили в ремонт дворов
Куда и на что столичные власти направили собранные с платных парковок деньги

Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться через портал госуслуг, после чего перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и двор для благоустройства из предложенного списка. Далее следует написать комментарий и проголосовать, отмечает телеканал «360».

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, всего в голосовании примут участие 5698 дворов. Он отметил, что задача властей региона в том, чтобы дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева каждый год в регионе благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. С 2015 по 2020 годы в Подмосковье было благоустроено 8196 дворов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

27 июля сообщалось, что подмосковные власти в 2022 году намерены расширить парк «Экоберег» в подмосковных Химках. Благоустройство парка будет завершено в октябре текущего года. Лавочки там разместят уже на этой неделе. Всего в парке в 2021 году появятся амфитеатр на 150 мест, более 60 лавочек и урн, видеокамеры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021