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Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от COVID-19

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Россия и Китай занимают лидирующие позиции по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг, 29 июля, на Азиатском экономическом форуме в Боао (АЭФБ).

«Китай и РФ оказались лидерами в глобальной гонке по разработке вакцин от коронавируса», — приводит РЕН ТВ слова генсека международной площадки Ли Баодуна.

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Он уточнил, что специалисты из данных стран смогли первыми создать безопасные и надежные вакцины.

Ранее, 16 июля, стало известно, что Москва и Пекин поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции и производства вакцин. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны еще до пандемии качественно нарастили образовательные обмены, а также взаимный туристический поток.

28 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции объявили о продлении российско-китайского соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзиньпин назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня российский лидер назвал достигнутый РФ уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Путин подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.

Вместе с тем, согласно информации BBC News, китайская вакцина Sinovac-CoronaVac была одобрена для экстренного применения в группах высокого риска в Китае с июля 2020-го. С 13 января 2021-го ее использование было разрешено на территории Турции. Однако данные об эффективности вакцины разнятся. Так, испытания препарата в январе в Бразилии показали 50,4% эффективности, тогда как в Индонезии и Турции — 65,3 и 91,5% соответственно.

В свою очередь в России была создана первая в стране и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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