Морской заяц и гигантские муравьеды могут появиться в Московском зоопарке

До конца года в Московском зоопарке ожидается пополнение в виде гигантских муравьедов, морского зайца и моржей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

Дополнительно в зоопарк Москвы планируется завезти Бонго, двух самок гепардов, ослов Пуату, а также сивуча.

«В этом году мы бы очень хотели получить пару гигантских муравьедов из Европы, для этого мы строим вольер, учитывающий все требования к содержанию этого вида животных. После того как координатор программы EAZA положительно оценит условия содержания животного, начнутся переговоры на получение животного. Так, к примеру, в этом году мы получили самку тамандуа, а в ближайшее время готовимся получить и самца», — рассказала руководитель зоопарка в своем комментарии «РИА Новости».

Акулова подчеркнула, что «формирование коллекции» животных исходит из таких факторов, как возможности и условия содержания, участие в природных программах и программах размножения редких и исчезающих видов особей, в рамках чего осуществляется отправка одних и получение других животных. Дополнительно зоопарк занимается спасением животных, попавших в беду.

21 июля сообщалось, что в Московском зоопарке родился детеныш редкого вида кенгуру — щетинохвостый бетонг. Данный вид занесен в Международную Красную книгу.