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Речные перевозки возобновили в Коми

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В Коми из города Вуктыла в Печору возобновляются речные перевозки. Они будут осуществляться на катере «Шапкина», сообщила глава администрации Гульнара Идрисова.

ИА «Комиинформ» уточняет, что с 24 июля в течение недели катера отменяли один за другим. Причиной были неблагоприятные погодные условия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в центральную часть Европейской России к середине недели придут осадки. Они сохранятся до конца месяца. При этом погода будет теплой.

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