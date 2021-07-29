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В Турции оценили возможность закрытия границ для россиян на фоне COVID-19

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Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что в республики надеются на сохранение границ страны открытыми для российских туристов.

«Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 29 июля.

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В то же время он подчеркнул, что политика стран в связи с распространением коронавирусной инфекции меняется стремительно. Он указал на прогноз улучшения ситуации с пандемией, которое должно было наступить в связи с обширной вакцинацией, однако распространение новых мутаций инфекции, в том числе «Дельта» и «Дельта плюс», заставило опасаться нового витка пандемии.

Если ситуация с COVID-19 в стране станет опасной, то власти Турции ужесточат ограничительные меры, добавил Кючюкйылмаз.

«Но что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно сказать», — добавил он.

26 июля в Ассоциации туроператоров России опровергли сообщения СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста числа выявляемых случаев коронавируса в стране. Отмечалось, что власти страны не планируют вводить ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для путешественников из России.

24 июля глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал «ужесточить меры по отношению к российским туристам» из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой 19 июля заявил, что власти республики не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения штамма коронавируса «Дельта». По его словам, на данный момент ситуация с распространением COVID-19 является «нормальной».

Тогда, эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что полное закрытие границ для туристов прежде всего не выгодно Турции экономически. Кроме этого, там очень хорошо соблюдаются меры безопасности.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Рейсы в республику были приостановлены 15 апреля из-за ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Турции на сегодняшний день выявлено 5 660 469 случаев коронавируса, скончались 51 124 человека, выздоровели 5 438 038 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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