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Эксперт рассказал о постковидных осложнениях у детей

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Осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта могут развиваться у трети детей, переболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Он отметил, что риск развития перечисленных осложнений особенно высок среди детей с избыточным весом.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — поделился иммунолог в своем комментарии «РИА Новости».

Горелов обратил внимание на статистику, согласно которой максимальная доля заболевших COVID-19 детей приходится на возрастную категорию от 14 до 17 лет. По словам эксперта, это объясняется высокой степенью их мобильности и социальной активности, в то время как дети помладше в период летних каникул разобщены, что способствует сравнительно низким показателям по заболеваемости вирусом.

Накануне, 28 июля, ученые Самарского государственного медицинского университета по итогу исследования заключили, что дети чаще всего переносят заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме и бессимптомно.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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