Воду дали во все дома Томска спустя 10 часов после аварии

В ночь на четверг, 29 июля, во все дома Томска дали холодную воду. Водоснабжение было восстановлено полностью спустя 10 часов после аварии.

РИА «Томск» уточняет, что авария на железобетонном водоводе в районе 42-й скважины произошла в среду, 28 июля. Из-за этого с 16 часов без холодной воды могли остаться более 9 тыс. жителей нескольких районов города, а также пригорода.

В мэрии попросили, в случае отсутствия воды, обращаться в УК и ТСЖ, а также диспетчерскую «Томскводоканала».

28 июля сообщалось о масштабном отключении электроэнергии в Хабаровске. По предварительным данным, это произошло из-за перегруженности электросетей в жару.