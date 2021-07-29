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Психолог заявила о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние

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Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина рассказала о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние человека.

Как пояснила специалист в беседе с «РИА Недвижимость» в четверг, 29 июля, постоянный беспорядок в квартире может вызывать у человека чувства вины и тревоги, а также усталость, рассеивание внимания и снижение самооценки. Кроме того, беспорядок часто связан со стрессами, неудачами в отношениях и недовольством собственной жизнью. Если у человека есть установка, например, что «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит», а вокруг себя человек наблюдает противоположное, это может приводить к чувству вины и стыду за себя, а также вызывать мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок.

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«Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», — разъяснила психолог.

Двоскина отметила, что в таких случаях следует обращаться к психологу или психотерапевту, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут только усугубить ее. Также специалист посоветовала превратить постоянные действия по уборке жилья в рутину, которая не требует особого внимания и концентрации. Это поможет снизить энергозатраты, а также сэкономить силы и время.

Психолог добавила, что также можно разбить уборку на несколько этапов и пользоваться принципом «малых дел»: например, в понедельник собрать книги на одну полку, во вторник разобраться в шкафу с одеждой и так далее, отмечает телеканал «360».

19 июля психолог Людмила Суздальцева назвала способ принять верное решение в условиях стресса. По словам специалиста, человек, находящийся в стрессовой ситуации, должен дать себе время на то, чтобы подумать и осознать, что с ним происходит и как дальше действовать.

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