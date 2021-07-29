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Полиция начала проверку сообщений о стрельбе в Новосибирске

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Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска начали проверку сообщений о стрельбе в центре левобережья города. Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, конфликт произошел между молодыми людьми. Полиция устанавливает личности потенциальных стрелков и жертв, пишет Tayga.info.

Сообщения о происшествии были предоставлены очевидцами события. Так, одна из присутствующих заявила о том, что выстрелы были слышны на остановке «Версаль».

«На Маркса была перестрелка, выстрел был из машины Mercedes в парня на остановке «Версаль». Между ними был какой-то конфликт. На втором видео их крики друг на друга, потом не успела заснять момент, когда был выстрел, на первом видео парни, которые стреляли, затаскивают в машину пострадавшего от пули», — поделилась одна из подписчиц группы Вконтакте «Инцидент. Новосибирск».

Ранее, 29 июля, стало известно о том, что житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из окна квартиры.

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