В Токио заявили о принятии необходимого комплекса мер по борьбе с жарой

Япония принимает необходимый комплекс мер в рамках борьбы с жарой во время Олимпийских игр в Токио. Об этом в четверг, 29 июля, в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобо Като.

«В сотрудничестве с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом мы принимаем все возможные меры против жары и для предотвращения тепловых ударов. В частности, в зонах отдыха для спортсменов установлены кондиционеры и ледяные ванны для охлаждения тела. Кроме того, мы перенесли время проведения нескольких соревнований», — цитирует сообщение главы генерального секретаря японского кабмина ТАСС.

Таким образом Като прокомментировал неоднократно поступавшие жалобы со стороны СМИ и спортсменов на тяжелые условия проведения Олимпиады, вызванные погодными факторами.

Ранее, 24 июля, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства Кирилл Козлов поделился со спортсменами рекомендациями о том, каким образом можно легче перенести жаркие погодные условия в Токио. Прежде всего спортсменам следует поддерживать водно-солевой баланс и придерживаться своей питьевой нормы, а также защищать от солнечных лучей голову.

Тем же днем стало известно о том, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с итальянкой Сарой Эррани была вынуждена взять медицинскую паузу, так как почувствовала недомогание из-за жары. Погодные условия не помешали россиянке выиграть со счетом 6:0, 6:1.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.