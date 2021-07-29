Семья убитого президента Гаити покинула страну

Семья убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинула страну. Вдова Моиза с детьми отправилась в США, сообщает телеканал «Известия». Во Флориде Мартин Моиз продолжит лечение после ранения. Главу Гаити застрелили 7 июля, пострадала также его супруга. Позднее задержали нескольких подозреваемых, часть которых являются гражданами Колумбии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.