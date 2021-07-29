В Минтруде сообщили о 5% трудящихся удаленно россиянах

В Министерстве труда сообщают, что более 5% сотрудников в России на данный момент работают удаленно. Данные точные, поскольку с начала пандемии ведомство ведет оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, сообщает телеканал «Известия». Минтруд ожидает роста доли трудящихся удаленно до 10% на постоянной основе. Увеличение показателей пройдет плавно и будет не скоро, по оценкам ведомства. В режим онлайн могут перейти более 5,5 млн работников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.