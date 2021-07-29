Скончался бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл

В США умер бас-гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл. Музыканту было 72 года, сообщает телеканал «Известия». По словам фронтмена группы, Хилл умер во сне в своем доме. Ранее сообщалось, что музыкант получил травму бедра, однако связано ли это с его смертью неизвестно. Хилл был бессменным участником ZZ Top с начала её образования. Трио было основано в 1969 году. Визитной карточкой группы были длинные бороды Гиббонса и Хилла. В 2004 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.